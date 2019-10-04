Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Рост пассажиропотока петербургского аэропорта «Пулково» может замедлиться в 2020 году. Такими прогнозами поделился 4 октября заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании-оператора «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2019 году темпы роста пассажиропотока составили примерно 8,5−9%. В абсолютных числах это значит, что за весь год «Пулково» обслужит чуть менее 20 млн пассажиров.

«Рост на следующий год мы ожидаем порядка 7%. Здесь учтен эффект и от электронной визы, и от седьмой свободы», — сказал Ильин.

Он уточнил, что такой эффект вряд ли проявится раньше лета 2020 года.

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Напомним, с 1 октября иностранцы из 53 государств могут оформить электронную визу для посещения Петербурга бесплатно и в упрощенном режиме. В первый же день было подано около 3 тыс. заявок.

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Кроме того, сейчас «Пулково» находится в стадии переговоров с министерством транспорта об открытии неба вплоть до седьмой свободы для 33 государств, в основном европейских, что позволит иностранным перевозчикам летать в Россию из государств, где у них нет юридического лица, а значит, потенциально расширит их маршрутную сеть.

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