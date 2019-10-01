Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Авиакомпании расширяют планы полетов в аэропорт «Пулково» в связи с введением системы бесплатных электронных виз для иностранцев при посещении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил 1 октября заместитель гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющая компания аэропорта) Евгений Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туристы в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Аэропорт «Пулково» полностью готов принимать пассажиров, с технической точки зрения мы прошли испытания с пограничной службой», — сказал Ильин.

Он заметил, что базой для новой системы стал безвизовый въезд по FanID для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Реакция авиакомпаний бурно положительная, все с восторгом восприняли эту новость, очень радостно воспринимают иностранные перевозчики», — заметил Ильин.

Так, в «Пулково» готовы вернуться компании, которые ранее приостанавливали полеты, активно реагируют страны, откуда родом команды-лидеры чемпионата Европы по футболу 2020 года, часть матчей которого будущим летом примет Петербург.

«Мы видим положительный эффект уже сегодня в планах авиакомпаний», — заявил Ильин.

Читайте также: Петербург ждет от электронных виз прибавки в 2 млн интуристов в год

Напомним, туристический поток в Петербург из-за рубежа может увеличиться на 2 млн человек в год благодаря введению электронных виз, рассчитывают в Смольном.

Право получить электронную визу для въезда в Петербург и Ленобласть получили граждане 53 стран. Виза выдается на месяц, по ней можно однократно въехать в Россию и провести здесь не более 8 дней в регионах въезда.

По электронной визе пересечение границы РФ возможно через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», пешеходный пункт пропуска «Ивангород».

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть недовольна отсутствием въезда по электронным визам через Выборг