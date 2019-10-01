Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Часть списка из 33 стран, которым аэропорт «Пулково» хотел бы предоставить так называемую седьмую степень «свободы воздуха», согласована в Министерстве транспорта РФ. Об этом сообщил 1 октября заместитель гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющая компания аэропорта) Евгений Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Данный вопрос находится в стадии проработки, мы предложили список стран, из которых мы бы хотели открыть небо для иностранных перевозчиков в Петербург. Основная часть из этого списка, в принципе, у нас предварительно одобрена, но есть необходимость этот список доработать. После чего, конечно же, когда будет официальное утверждение министерством транспорта, мы сможем сразу его опубликовать и взять в работу», — заявил Ильин.

Напомним, седьмая степень «свободы воздуха», которой нет пока ни у одного российского аэропорта, позволит иностранным компаниям летать в Петербург из стран, где у них нет юридического лица, что существенно расширит маршрутную сеть и может привести на российский рынок европейские лоукостеры. Национальные перевозчики к этой инициативе относятся без энтузиазма.

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В свою очередь Евгений Ильин подчеркивает, что расширение маршрутной сети «Пулково» позволит не только большему количеству иностранцев прилетать в Петербург, но и россиянам летать по большему количеству направлений с более гибким расписанием. Впрочем, он признал, что все предложенные страны могут не получить одобрения на открытое небо.

«Список стран частично согласован, утверждения пока еще не было, мы ждем окончательного решения. Все 33 страны могут туда не попасть», — добавил Ильин.

Как сообщали СМИ, лоукостер Ryanair, считающийся самым крупным авиаперевозчиком в Европе, а также британская и венгерская компании EasyJet и WizzAir подали свои заявки на осуществление авиарейсов в Санкт-Петербург в рамках седьмой степени «свободы воздуха».

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