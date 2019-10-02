Москва, , 05:34 — REGNUM Построенная часть газопровода «Северный поток — 2» составляет 83%, сообщили в ПАО «Газпром».

"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2 042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о готовности «Северного потока — 2» на 81%.

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