«Северный поток — 2» готов на 83%
Москва,
2 октября 2019, 05:34 — REGNUM Построенная часть газопровода «Северный поток — 2» составляет 83%, сообщили в ПАО «Газпром».
"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2 042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о готовности «Северного потока — 2» на 81%.
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История вопроса
Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.
Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.
«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.
В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.
Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.
Благодаря позиции основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках Российского газа строительство продвигается успешно и должно быть закончено к концу 2019 года.