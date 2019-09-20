Москва, , 07:53 — REGNUM Реализация «Северного потока — 2» идет по графику, есть шанс на его запуск до конца 2019 года, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, в настоящее время построено более 81% от всей протяженности газопровода, строительство ведется строго по графику, однако ключевым вопросом является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании.

«Датский участок достаточно короткий, и сроки строительства на участке составляют всего-навсего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть (достроить до конца года)», — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря на территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Протяжённость каждой из двух его ниток составляет более 1,2 тыс. км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. Проектный срок завершения строительства газопровода — конец 2019 года

Отметим, Дания до сих пор не дала необходимого для строительства на её земле «Северного потока — 2» разрешения.

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