Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили методы противодействия осуществлению проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает 23 сентября пресс-служба Белого дома по итогам встречи Трампа с Дудой.

Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».

По мнению Дональда Трампа, если газопровод будет введён в эксплуатацию, то Германия станет полностью зависеть от России в энергетической сфере, а также не станет покупать у США сжиженный газ.

Польша, в свою очередь, надеется стать хабом, перепродающим европейским странам сжиженный газ из США.

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