Москва, 1 октября 2019, 14:56 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям VIII международной встречи представителей государств — членов и стран — наблюдателей Арктического совета, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что развитие уникальных природных богатств Арктики имеет важнейшее значение и для мировой экономики, и для глобальной экологической обстановки.
Глава российского государства призвал страны к конструктивному многостороннему диалогу на основе принципов всеобщей и неделимой безопасности.
«Содержательные дискуссии с участием представителей государственных ведомств и научных кругов помогут в решении непростых задач в Арктике», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам форума успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, новая стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть представлена до 1 декабря 2019 года.
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