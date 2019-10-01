История вопроса

Новости, посвященные конкуренции вокруг прилегающих к Северному полюсу территорий.



Таяние арктических льдов, истощение части материковых залежей месторождений, а также развитие технологий привлекают значительное внимание к Арктике.



Дополнительную ценность региону придает северный морской путь – альтернативный судоходный маршрут, преимущественно пролегающий вдоль северных берегов России.



По мнению специалистов, за контроль над этим регионом в ближайшие десятилетия развернется ожесточенная борьба.



Рост значения арктического региона приводит к усиление военного присутствия. Россия, равно как и другие страны, имеющие доступ к Арктике усиливает арктическую группировку. Восстанавливаются заброшенные военные объекты, разворачиваются новые, создаются модификации оружия, предназначенные для использования в арктических условиях.



Страны НАТО и главным образом США заявляют о намерении противостоять России в регионе, в том числе строя новые порты и развивая ледокольный флот.



Повышенный интерес к Арктике проявляет Китай. КНР уже строит первый ледокол, что вызывает нервозную реакцию у США.