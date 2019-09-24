Архангельск, , 16:56 — REGNUM В туристическом сезоне 2019 года национальный парк «Русская Арктика» посетили 1300 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Традиционно, наибольший интерес к посещению Арктики проявляют китайцы. Среди туристов также много представителей США, Швейцарии и Австралии. Россияне составляют примерно 5% от общего числа арктических туристов.

По данным нацпарка, путевки в Арктику покупают как правило состоятельные люди старше 35 лет (стоимость поездки варьируется от 1,8 до 2 млн рублей). Одна из основных причин их путешествий — фотоохота: у каждого туриста есть техника, позволяющая снимать моржей, медведей и других арктических животных.