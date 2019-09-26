Сегодня, 26 сентября, в региональном информационном центре ТАСС состоялось заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Стратегическая сессия — Арктика-2035».

Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Модератор сессии — генеральный директор ПОРА Борис Тарасов — подчеркнул, что на заседание, при помощи Комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга, для обсуждения актуальных вопросов развития Арктической зоны России (АЗР) удалось собрать «элиту петербургской научно-интеллектуальной мысли».

Среди участников было особенно много представителей высшей школы, что в своем выступлении объяснила проректор «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» Елена Смягликова: «В Петербурге восемьдесят восемь вузов и половина из них могла бы заниматься Арктикой».

Помимо образовательной и кадровой составляющей, зам. директора по научной работе Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) Игорь Ашик поднял вопрос о назревшей необходимости координации всех заинтересованных ведомств при проведении арктической научно-исследовательской работы. Со своей стороны участвующий в дискуссии (по видеосвязи) замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков предложил Игорю Ашику подумать о том, чтобы Санкт-Петербург и непосредственно ААНИИ замкнули на себя подобную координацию.

Александр Крутиков также взял на заметку и другие предложения. В частности, согласился с мнением зам. главного редактора ИА REGNUM Игоря Павловского о необходимости принятия «арктического ГОСТа» при проектировании и ведении строительных работ, а директору государственного музея Арктики и Антарктики Марии Дукальской пообещал в ближайшее время обсудить с ней лично предложение о включении в стратегию раздела «культура».

Со своей стороны Виталий Черенков, профессор высшей школы менеджмента СПбГУ, обратил внимание на три арктические драйвера, которые, по его мнению, должны рассматриваться в приоритетном порядке — это цифровизация, развитие логистической системы с опорой на беспилотную авиацию и институциональный драйвер (совершенствование муниципального и регионального управления).

По словам руководителя ПОРА Бориса Тарасова подобные общественные обсуждения предстоят еще в пяти регионах АЗР, после чего итоговый документ будет передан в Минвостокразвития: «В первой половине ноября все эти предложения мы хотим аккумулировать и уже представить в Министерство итоговый документ в виде идей, которые прозвучали. С нашей экспертной оценкой, теми комментариями и мнениями, которые (можете в наши социальные сети зайти и посмотреть) люди активно высказывают… И мы хотим, чтобы это была первая реальная стратегия о которой бы услышала вся страна и все заинтересованные стороны высказались».

Добавим, что новая стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть представлена до 1 декабря 2019 года.

Дискуссии по арктической проблематике в Санкт-Петербурге продолжатся на площадке недавно открытого информационно-аналитического центра ПОРА.

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