Бишкек, , 15:23 — REGNUM Согласно прогнозам министерства финансов, по итогам 2019 года государственный внешний долг Киргизии составит 279 млрд 683 млн сомов (более 258,4 млрд рублей) или 46,9% ВВП республики, — пишет «Tazabek».

В 2020 году эта сумма увеличится до 286 млрд 530 млн сомов (около 264,8 млрд рублей) или 43% ВВП, в 2021 году — до 294 млрд 920 млн сомов (272,5 млрд рублей) или 41,6% ВВП, а в 2022 году — достигнет 296 млрд 776 млн сомов (более 274,2 млрд рублей) или 39,2% ВВП.

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При этом из государственного бюджета Киргизии на выплаты по внешнедолговым обязательствам страны в 2019 году предусмотрено 14 млрд 666 млн сомов (более 13,5 млрд рублей).

В 2020 году планируется выделить на эти цели свыше 16 млрд 163 млн сомов (14,9 млрд рублей), в 2021 году — более 18 млрд 299 млн сомов (16,9 млрд рублей), а в 2022 году — уже свыше 21 млрд 677 млн сомов (20 млрд рублей).

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