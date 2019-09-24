Бишкек, , 14:23 — REGNUM В 2020 году правительство Киргизии планирует потратить на выплаты по внешнедолговым обязательствам 16 млрд 163,3 млн сомов (14,8 млрд рублей), пишет «24.kg» со ссылкой на информацию министерства финансов республики.

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Из этой суммы выплаты по основной сумме составят 11 млрд 834,6 млн (более 10,8 млрд рублей), а процентам — 4 млрд 328,7 млн сомов (около 4 млрд рублей).

При этом в ведомстве отмечают, что в случае роста курса доллара относительно киргизской национальной валюты, может возникнуть риск нехватки в бюджете денег, необходимых для обслуживания внешнего долга.

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