Премьер-министр Киргизии: 2025 год будет тяжелым для экономики страны

Бишкек, , 14:06 — REGNUM Пик выплат по государственному долгу Киргизии придется на 2025 год, когда будет необходимо выплатить $400 млн (более 25,5 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании республиканского парламента.

Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что эта сумма сильно ударит по экономике, а потому власти страны должны перенаправить стратегию развития в сторону производства — чтобы получить возможность выплатить все долги.

«В этом году Китаю платим $70 млн (около 4,5 млрд рублей), а проекты по ним еще не завершили. А уже платим. Кроме того надо вести переговоры об уменьшении выплат или отсрочки, потому что ранее такая работа не велась», — сказал он.

Говоря о долговых обязательствах Киргизии в энергетической отрасли, Абылгазиев сообщил, что сейчас они достигли 102 млрд сомов (свыше 93,3 млрд рублей).

«Это большая часть бюджета. В 2019 году мы должны выплатить 4,6 млрд сомов (более 4,2 млрд рублей). А к 2023 году сумма выплат по долгу в энергоотрасли достигнет 10,3 млрд сомов (более 9,4 млрд рублей)», — подытожил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что объем государственного долга Киргизии превышает $4 млрд 484,1 млн (около 286 млрд рублей по текущему курсу). В том числе: внешний долг — свыше $3 млрд 827,5 млн (более 244,1 млрд рублей), а внутренний долг — свыше $656,6 млн (около 41,9 млрд рублей).

Отметим, в 2018 году правительство Киргизии потратило на выплаты по государственному долгу свыше 21,9 млрд рублей. Из этой суммы на покрытие основных долговых обязательств направлено около 15,4 млрд рублей, а на выплату процентов — более 6,5 млрд рублей.