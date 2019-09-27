Москва, , 13:43 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ намерено наладить экспорт медицинских услуг, и развивать медицинский туризм. К 2024 году в России должны пройти лечение 1,2 млн иностранных туристов, передаёт «Медвестник».

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Для представителей российского здравоохранения в Международном медицинском кластере (ММК) 13 октября пройдет семинар «Экспорт медицинских услуг», посвященный развитию медицинского туризма.

Российских и иностранные эксперты определят сильные и слабые стороны медицины в России и существующего сервиса, выявят препятствия по развитию медицинского туризма и разработают пути их преодоления.

Как сообщало ИА REGNUM, более полумиллиона иностранных граждан посетили Россию в 2019 году в целях медицинского туризма.

Подробности: Полмиллиона туристов посетили Россию в 2019 году в медицинских целях