Анкара, , 16:05 — REGNUM

Один миллиард долларов — это оборот нового прибыльного бизнеса, который процветает в Турции: трансплантации волос. Об этом сообщает AMNA.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Только в Стамбуле насчитываются 400 специализированных клиник, которые за полторы-две тысячи евро обещают сотворить с волосяным покровом на голове настоящее чудо. При этом более 25 000 заявок на их услуги приходят только из Великобритании и США. Мужчины особенно ценят этот вид медицинского туризма, а после 2016 года и неудачной попытки госпереворота в Турции и снижения доходов от туризма местные предприниматели решили диверсифицировать предлагаемые услуги.

Одной из таких услуг стала трансплантация волос, которую предлагают специализированные клиники и спрос на которую растет в ЕС, арабских странах и за океаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции было создано Агентство по развитию и популяризации туризма. Целями Агентства названы продвижение туристических объектов Турции на внутреннем и мировом туристических рынках, привлечение зарубежных инвестиций в национальную туристическую индустрию, поощрение местных инвесторов.