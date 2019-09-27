Магадан, Магаданская область, , 05:14 — REGNUM В Магаданской области завершилась лососёвая путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации департамента рыбного хозяйства правительства Колымы, прогнозный план вылова был — 9,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов.

Для коренных малочисленных народов севера было выделено 619 тонн, всего выловлено около 450 тонн.

Рыбакам-любителям можно было поймать около 200 тонн лососей, освоено лишь 150 тыс. тонн. Первый раз рыбаки могли свободно и бесплатно ловить 2 «хвоста» горбуши, поймали около 2,5 тонн.

Промышленным ловом занимались 27 предприятий на 51 рыболовном участке. В целом вылов горбуши составил 6,8 тыс. тонн, что на 2,3 тыс. тонн больше чем в двух предыдущих годах.

Кеты было много, больше ожидаемых объёмов. Первоначальный план в 1,8 тыс. тонн в ходе путины увеличили почти в два раза. В итоге добыто 3 тыс. тонн — на 1 тыс. тонн больше чем в 2018 году.

Кижуча выловили около 250 тонн, гольца — 412 тонн.

«2019 год можно считать урожайным. В общем добыто больше 10,4 тыс. тонн. Подобных уловов на Колыме не было с 2011 года, тогда добыли 12 тыс. тонн рыбы», — добавили в департаменте рыбного хозяйства.

Окончательные итоги лососевой путины подведут позже.

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Как сообщало ИА REGNUM, рыбопромышленникам Магаданской области в путину-2019 увеличивали квоты на вылов рыбы, в регионы страны ежемесячно отправлялись тонны разной рыбы и красной икры. При этом по сведениям областного Россельхознадзора, несколько рыбоперерабатывающих предприятий не соответствуют требованиям стран Таможенного союза.

Не обошлось прошедшим летом и без браконьерства — берега рек были завалены потрошенной горбушей и ненужными самцами. Рыбаки избавлялись от лишнего количества выловленной рыбы. Были случаи нарушения вылова рыбы прямо в центре Магадана.