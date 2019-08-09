Магадан, Магаданская область, , 06:48 — REGNUM

Из Магаданской области в регионы страны рыбодобытчики отправили более 650 тонн икры лососевой и разной рыбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего за неделю августа отправлено горбуши и минтая.

В Москву, Адыгею, Омскую область и Приморье ушло 250 тонн горбуши и 43 тонны кеты. Краснодарский край и Адыгея получили в общей сложности 16 тонн икры.

«78 тонн сельди отправлено в Москву и Орловскую область, 218 тонн минтая и 53 тонны камбалы — в Приморский край», — добавили в Россельхознадзоре Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в самом разгаре путина-2019 в дальневосточных регионах. Рыбопромышленники выполняют планы по добыче.