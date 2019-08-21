Магадан, Магаданская область, , 05:43 — REGNUM

Власти Магадана приняли решение об увеличении объём вылова кеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Специалисты МагаданНИРО оценили стабильную ситуацию с заполняемостью нерестилищ, сделали прогнозы, и на комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб было принято решение увеличить объём вылова кеты на 570 тонн», — сказал зампредседателя областной думы Колымы Игорь Донцов.

Он также добавил, что рыбопромышленники из выделенных 10,5 тыс. тонн лосося добыли 8,7 тыс. Всего запланирован вылов красной рыбы в количестве 13,5 тыс. тонн. Это одним из лучших показателей за последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма отправила в регионы страны более 650 тонн лососевой икры и разной рыбы.