Москва, , 10:47 — REGNUM В России в 2020 году в рамках нацпроекта в два раза вырастут расходы на здравоохранение: — с 160 млрд руб. в 2019 году до 320 млрд руб. в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, самая большая статья — это социальная сфера. Почти на 20% увеличатся ассигнования на демографию и на образование.

«Отдельно будут представлены предложения, направленные на улучшение качества первичной медицинской помощи», — уточнил премьер-министр

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для реализации национальных проектов в федеральный бюджет на 2020−2022 гг. заложены достаточные средства.

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