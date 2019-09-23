Москва, , 13:40 — REGNUM Для того чтобы реализовать все намеченные национальные проекты, необходимо обеспечить «ритмичность и своевременность финансирования намеченных целей развития». Об этом сегодня, 23 сентября, на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым заявил президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы государства, для этого после принятия федерального бюджета на трёхлетку 2020−2022 годов правительству страны необходимо сосредоточиться на разбюрокрачивании принятия решений.

«И есть ещё одна просьба и пожелание, чтобы после принятия […] основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили своё внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования», — сказал глава государства.

При этом российский лидер с сожалением констатировал, что в 2019 году не получится, как было запланировано изначально, «ритмично и равными долями по кварталам» финансировать принятые властями решения.

Премьер-министр пообещал поступить именно так.

«Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов», — заверил Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для реализации национальных проектов в федеральный бюджет на 2020−2022 годы заложены достаточные средства. Так. в частности, на проекты демографии и здравоохранении предусмотрено 2,7 трлн рублей, финансирование нацпроекта по образованию составит около 380 млрд рублей, в жилищном строительстве — более 400 млрд рублей. по словам премьер-министра, эти деньги при их эффективном использовании за эти три года позволят заметно продвинуться по всем девяти национальным целям.

При этом, по мнению председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа, национальные проекты окажутся совершенно неэффективными. По его словам, они не дадут искомого результата в силу не до конца качественного их структурирования, а также из-за отсутствия вбрасываемых в них «гигантских ресурсов».