Москва, , 16:32 — REGNUM При формировании бюджета на очередной год особое внимание уделяется долгосрочным проектам. Об этом 12 сентября заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При вёрстке бюджета мы руководствуемся несколькими принципами, ещё раз обозначу: сфокусировались на перспективных проектах с долгосрочной перспективой, перераспределили структуру бюджетных расходов в сторону модернизации экономики, включая развитие цифровой экономики и социальной сферы», — отметил Медведев.

Также он отметил, что у правительства РФ вырастает скорость реакции на изменяющиеся условия. При этом достичь улучшения системы управления необходимо при помощи «сквозной цифровизации процесса».