София, , 10:51 — REGNUM Реализация проекта по строительству атомной электростанции «Белене» в Болгарии невозможна без участия российской государственной корпорации «Росатом». Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

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Она отметила, что болгарская сторона уже проинформировала Еврокомиссию о процедуре выбора стратегического инвестора и о намерении строить станцию с участие российской компании.

«Мы категорично заявили, что конструктор проекта — Росатом, без их участия строительство невозможно, эта позиция была зафиксирована», — приводит ТАСС слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере Болгарии, которое было остановлено в 1990 году, был объявлен в 2005 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ в 2012 году правительство Бойко Борисова приняло решение заморозить проект.

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В июне 2018 года парламент Болгарии одобрил предложение правительства по возобновлению строительству АЭС «Белене», а в конце мая 2019 года было объявлено о процедуре выбора стратегического инвестора. На сегодня заявки на участие в проекте строительства АЭС подали 13 компаний, семь из которых готовы выступить в качестве стратегического инвестора. В их числе российская госкорпорация «Росатом» через свою дочернюю компанию «Атомэнергопром».

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