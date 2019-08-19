Москва, , 12:53 — REGNUM

Государственная корпорация «Росатом» подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии. Об этом сообщается на сайте госкорпорации 19 августа.

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Отмечается, что процедура выбора стратегического инвестора по проекту АЭС «Белене» была объявлена 22 мая 2019 года и должна завершиться через 12 месяцев с даты публикации.

«Госкорпорация «Росатом» в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре», — говорится в сообщении компании.

Также в госкорпорации уточнили, что заявка успешно принята Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК).

Как сообщало ИА REGNUM, тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году, был объявлен в Болгарии в 2005 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ в 2012 году правительство Бойко Борисова приняло решение заморозить проект.

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В июне 2018 года парламент Болгарии одобрил предложение правительства по возобновлению строительству АЭС «Белене». Как было заявлено, правительство Болгарии готово строить АЭС совместно с инвестором на основе рыночных принципов. Ранее в Софии заявляли, что интерес к участию в строительстве АЭС «Белене» проявляют четыре компании. Это российская компания «Росатом», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), а также французская компания «Фраматом» и американская «Дженерал Электрик».

Добавим, что в конце мая 2019 года Болгария приступила к процедуре выбора стратегического инвестора для завершения строительства АЭС «Белене». Соответствующий документ был размещён в официальном издании Европейского союза.