Болгария начала процедуру выбора инвестора для АЭС «Белене»

София, , 16:12 — REGNUM Болгария приступила к процедуре выбора стратегического инвестора для завершения проекта строительства второй атомной электростанции в стране — АЭС «Белене». Соответствующий документ был размещён 22 мая в официальном издании Европейского союза, сообщает пресс-служба министерства энергетики Болгарии.

Заявки на участие в проекте будут приниматься в течение трёх месяцев. Их могут подать как болгарские, так и иностранные юридические лица, а также совместные предприятия. На принятие окончательного решения и объявление результатов болгарская сторона отводит себе 12 месяцев.

Потенциальному инвестору Болгария выдвигает целый ряд условий. В частности, оговаривается, что АЭС будет построена без заключения соглашения на закупку электроэнергии, без каких-либо государственных гарантий или иных нерыночных механизмов гарантирования инвестиции. Национальная электрическая компания Болгарии будет иметь блокирующую квоту при строительстве и эксплуатации станции, также должна быть обеспечена возможности участия в проекте местных компаний.

Согласно оферте, стоимость реализации проекта должна составить не более 10 млрд евро, максимальный срок строительства станции — десять лет.

Напомним, парламент Болгарии летом 2018 года одобрил предложение правительства по возобновлению строительству АЭС «Белене». Как было заявлено, правительство готово строить АЭС совместно с инвестором на основе рыночных принципов, без взятия на себя обязательств по выкупу электроэнергии от будущей станции и установлению каких-либо преференциальных цен на неё.

Ранее в Софии уже заявляли, что интерес к участию в строительстве АЭС «Белене» проявляют четыре компании. Это российская компания «Росатом», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), а также французская компания «Фраматом» и американская «Дженерал Электрик».

При этом известно, что российская сторона готова рассматривать различные варианты участия в проекте, а китайская корпорация заинтересована в государственных гарантиях, давать которые правительство Болгарии не готово. В свою очередь французская и американская компании в большей степени нацелены на роль поставщиков, но не стратегических инвесторов.

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