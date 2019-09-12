Гавана, , 09:29 — REGNUM Власти Кубы обратились к населению с просьбой экономить топливо, поставки которого в республику приостановлены до конца текущей недели из-за ограничительных мер США. Об этом было заявлено на круглом столе, трансляция которого велась в эфире государственного телевидения. Об этом 11 сентября сообщает кубинская газета Granma.

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Председатель Государственного совета и Совета министров Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительственные министры сообщили гражданам Кубы о мерах, которые должна принять страна в условиях нынешней энергетической ситуации.

«До 14 сентября топливо не будет поступать на Кубу. В этот день придут следующий танкер. Затем топливо поступит только в конце текущего месяца», — пояснил председатель Госсовета.

В это связи, как отметил Диас-Канель, необходимо предпринять меры по корректировке продаж топлива для облегчения ситуации.

«Мы должны сохранить меры по экономии и эффективности распределения, с тем чтобы иметь запас топлива до конца месяца, когда будут осуществлены новые поставки, и ситуация стабилизируется, — заявил глава Госсовета. — Мы гарантируем, что к концу сентября и с октябрьскими контрактами наличие топлива будет обеспечено».

Диас-Канель пояснил, что нынешняя ситуация является результатом агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, направленных «на подрыв кубинского общества».

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Как сообщало иа, в начале мая 2019 года президент США Дональд Трамп пообещал снять с Кубы санкции, если власти республики прекратят поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В противном случае Трамп пообещал ужесточения санкционного режима против Кубы. Так и произошло уже вначале лета. 5 июня Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении Кубы, запретив групповые образовательные поездки из США на Кубу, а также экспорт на остров автомобилей и самолётов.

Как пояснил глава американского минфина Стивен Мнучин, «Куба продолжает играть роль дестабилизатора в Западном полушарии, поддерживая коммунистов в регионе и противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа».