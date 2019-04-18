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На руку России: санкции США в отношении Кубы

Политика

… а также Индии и Китаю

На руку России: санкции США в отношении Кубы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 18 апреля 2019, 10:53 — REGNUM  Послабления Кубе, данные при предыдущем президенте США Бараке Обаме, быстро сошли на нет. И, более того, видно, что американское правительство ужесточает их, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Американские санкции связывают с независимой политикой Гаваны в отношении Южной Америки и, в частности, с помощью Венелуэле. Конечно, обе страны вынесут бремя санкций, и им придётся искать и новых покупателей, и новых поставщиков товаров и услуг», — пояснил эксперт.

При этом народы будут страдать, но Вашингтон это никогда не останавливало, когда они хотели вассальского поведения других стран.

«Даже Европа подвергается таким интервенциям, что уж говорить о Кубе и Венесуэле. Но России, а также Индии и Китаю это на руку», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США инициирует новые санкции против Кубы, включающие введение запрета на поездки своих граждан на кубинскую территорию.

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Куба и США
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