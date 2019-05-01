Куба считает санкции США нарушением норм ВТО

Гавана, , 03:37 — REGNUM Санкции и торговое эмбарго, введенное Соединенными Штатами против Кубы, противоречат принципам Всемирной торговой организации, заявляет МИД Кубы.

Согласно сообщению кубинского МИД, все законы и акты, составляющие правовую основу экономической блокады Кубы со стороны США, являются нарушениями правил ВТО. Ведомство отмечает, что американские санкции препятствуют ведению торговли и вредят третьим странам, желающим иметь экономические отношения с Кубой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить санкции против Кубы, если кубинские власти не перестанут поддерживать законно избранное правительство Венесуэлы. В частности, Трамп анонсировал введение «полного и окончательного эмбарго».

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