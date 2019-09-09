Москва, , 14:31 — REGNUM Первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны Газпром должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины», — пояснил Миллер.

Нужно понять, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя. В случае заключения прямого договора на поставку газа с Газпромом цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня.

«Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», — подчеркнул Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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