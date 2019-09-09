Москва, , 14:44 — REGNUM Главной задачей Газпрома в настоящее время является подготовка к очередному осенне-зимнему периоду, закачке газа в подземные хранилища газа. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Миллера, обеспечение оперативного резервного газа в подземных хранилищах России на начало периода отбора — 72,2 млрд кубометров.

Суточная производительность подземных хранилищ в России — 843,3 млн кубометров газа. Это будет исторический максимум для газовой отрасли страны.

«До конца 2019 года Газпром закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень 2018 года. Европейские партнеры ведут закачку газа очень высокими темпами», — отметил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Миллер заявил, что в случае заключения прямого договора на поставку газа с Газпромом цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня.

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