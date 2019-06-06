Медведев предложил диалог, «Нафтогаз» обвинил РФ в затевании споров

Киев, , 01:23 — REGNUM Идею российской стороны о конструктивном диалоге по газу Украина поддерживает, хотя считает Россию виновницей всех судебных споров, написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.

Комментируя призыв российского премьер-министра Дмитрия Медведева к Киеву отказаться от бессмысленных судебных споров и от атмосферы «политических спекуляций» и договориться о взаимоприемлемых контрактных условиях, Коболев написал, что «все судебные споры, которые сейчас находятся в рассмотрении, были инициированы российской стороной».

Также он заявил, обращаясь к России, что «действующие судебные решения надо выполнять», а также сформулировал позицию компании по взаимодействию с Москвой:

«Мы готовы к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа с 2020 года и готовы (всегда были) включить в периметр переговоров новые судебные споры».

Напомним, Медведев 5 июня после встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини заявил, что Москва не отказывалась от продления договора с Украиной на транзит газа в Европейский союз.

Он отметил, что маршрут через Украину может быть сохранён, если сотрудничество Москвы и Киева будет основано на приемлемых тарифах. Нужны, отметил Медведев, не политизированные, а нормальные коммерческие отношения. Бесконечные же судебные споры нужно прекратить.

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