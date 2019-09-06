Бишкек, , 11:48 — REGNUM В первой половине 2019 года в Киргизию поступило более $393,7 млн (свыше 26 млрд рублей) прямых иностранных инвестиций, что на 15,5% больше показателя первого полугодия 208 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Больше всего таких инвестиций вложено в сферу профессиональной, научной и технической деятельности — более $175,5 млн (около 11,6 млрд рублей) и в предприятия обрабатывающего производства — более $106,8 млн (свыше 7 млрд рублей).

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Затем следуют горнорудная сфера — более $39 млн (около 2,6 млрд рублей), сфера информация и связи — более $22,2 млн (около 1,5 млрд рублей), сфера торговли и авторемонта — около $20,9 млн (около 1,4 млрд рублей), а также сфера финансового посредничества и страхования — около $20,7 млн (свыше 1,3 млрд рублей).

Замыкает список наиболее популярных для иностранных инвесторов отраслей экономики Киргизии сфера строительства, которой в январе — июне 2019 года досталось чуть больше $6,1 млн (0,4 млрд рублей) прямых иностранных инвестиций.

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