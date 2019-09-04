Бишкек, , 19:26 — REGNUM В настоящее время наблюдается массовый уход бизнесменов и компаний из Киргизии, а также отток инвестиций за границу. Об этом на заседании республиканского парламента заявил депутат Руслан Казакбаев, — передает Tazabek.

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Эту информацию подтвердил и министр экономики Санжар Муканбетов, присутствовавший на заседании.

По словам высокопоставленного чиновника, это происходит из-за ухудшения инвестклимата, спровоцированного конфликтами на урановом месторождении в местности Кызыл-Омпол и на золотом руднике «Солтон-Сары», а также другими подобными событиями.

«Все это откладывает тяжелый отпечаток на инвестиционном потенциале страны», — подытожил глава минэкономики Киргизии.

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