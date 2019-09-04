Бишкек, , 14:31 — REGNUM В январе — июне 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии составил $393,7 млн (свыше 26,3 млрд рублей), что на 59,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

В то же время отток прямых иностранных инвестиций увеличился на 15,5% в сравнении с первой половиной года минувшего и сложился на уровне $273 млн (более 18,2 млрд рублей).

Объем инвестиций, направленных в геологоразведку, вырос в 3,6 раза, в предприятия обрабатывающих производств — в 2,7 раза, оптовой и розничной торговли — на 26,9%, информации и связи — на 0,5%.

Вместе с тем, объем инвестиций в предприятия по добыче полезных ископаемых снизились в 1,8 раза, а в сферу финансового посредничества и страхования — в 1,4 раза.

Объемы прямых иностранных инвестиций из стран дальнего зарубежья в сравнении увеличились в 1,8 раза. Произошло это благодаря росту их поступления из Канады — в 8,9 раза, из Великобритании — в 4,6 раза, из Китая — в 1,9 раза и из Нидерландов — в 1,4 раза.

Больше всего прямых инвестиций из стран вне СНГ поступило из Китая — 46,2% от общего объема. Затем следуют Великобритания — 16,4%, Канада — 11,2%, Нидерланды — 8% и Турция — 4,4%.

Объемы прямых иностранных инвестиций из стран СНГ сократились в 1,6 раза за счет снижения поступлений из России — в 1,7 раза и Казахстана — в 1,5 раза. Наряду с этим, инвестиции из Узбекистана увеличились сразу в 1,3 раза.