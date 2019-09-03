Бишкек, , 19:54 — REGNUM В настоящее время размер минимальной заработной платы в Киргизии определен на уровне 1750 сомов (1670 рублей). А размер прожиточного минимума населения трудоспособного возраста составляет 5292 сома (5049 рублей), пишет «Кабар».

Читайте также: Самые высокие зарплаты в Киргизии — у финансовых посредников и страховщиков

Министерство труда и соцразвития предлагает поэтапно повышать этот показатель до тех пор, пока он не сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного человека. Соответствующий законопроект ведомство внесло на общественное обсуждение.

В документе говорится, что в 2020 году уровень минимальной зарплаты может быть увеличен до 2000 сомов (1908 рублей), а затем ежегодно будет повышаться еще на 500 сомов (463 рубля), пока не достигнет размера в 5000 сомов (4771 рубль) в 2026 году.

Читайте также: В Киргизии одна из самых низких средних зарплат среди стран СНГ