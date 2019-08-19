Бишкек, , 15:36 — REGNUM

Киргизия оказалась на предпоследнем месте в списке стран-участниц Содружества независимых государств по размеру средней заработной платы. В первой половине 2019 года этот показатель составлял лишь $233 (15,4 тысячи рублей). Такие данные приводятся в отчете национального статистического комитета.

Наиболее крупный размер средней зарплаты в этот период зафиксирован в России — $713 (47,1 тысячи рублей). На втором месте расположилась Белоруссия — $494 (32,6 тысячи рублей). На третьем остается Казахстан — $466 (30,7 тысячи рублей).

Затем следуют: Молдавия — $403 (26,6 тысячи рублей), Украина — $372 (24,5 тысячи рублей), Армения — $366 (24,1 тысячи рублей) и Азербайджан — $343 (26,6 тысячи рублей).

Замыкают список Узбекистан — $248 (16,3 тысячи рублей), упомянутая выше Киргизия — $233 (15,4 тысячи рублей) и Таджикистан — $138 (9,1 тысячи рублей).