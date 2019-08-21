Бишкек, , 16:58 — REGNUM

Размер средней заработной платы в Киргизии значительно отличается в зависимости от вида деятельности. Об этом говорится в отчете национального статистического комитета республики.

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Так, в первой половине 2019 года заработная плата характеризовалась более высоким ее уровнем у работников сферы финансового посредничества и страхования — около 34,8 тысячи сомов (33,3 тысячи рублей), горнорудной сферы — 31,7 тысячи сомов (30,3 тысячи рублей), а также сферы информации и связи — более 31,5 тысячи сомов (около 30,2 тысячи рублей).

В то же время самая низкая зарплата отмечена у работников сферы искусства, развлечения и отдыха — 9,2 тысячи сомов (8,8 тысячи рублей), здравоохранения и социального обслуживания населения — 10,4 тысячи сомов (более 9,9 тысячи рублей), сельского и лесного хозяйства и рыболовства — 10,5 тысячи сомов (около 10,1 тысячи рублей).

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