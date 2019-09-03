Москва, , 16:20 — REGNUM В ходе переговоров лидеров России и Монголии, монгольские представители высказали пожелание заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации президента России.

«Надеемся, что Россия нас поддержит. Мы считаем, что с расширением рамок экономического сотрудничества необходимо определить приоритетные направления российских инвестиций, принимать меры по увеличению объёмов монгольского экспорта в Россию», — заявил по итогам встречи монгольский президент Халтмаагийн Баттулга.

Напомним, он также анонсировал скорое открытие торгового представительства Монголии во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый оборот между двумя странами вырос на 21% в 2018 году и ещё на 12% за первые семь месяцев 2019 года. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что объём взаимной торговли превысит пиковые показатели 2012 года.

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