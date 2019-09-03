Москва, , 16:11 — REGNUM В 2018 года объём российско-монгольской торговли вырос на 21%, а за первые семь месяцев 2019 года увеличился ещё на 12%. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой в Улан-Баторе.

«Как представляется, есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота в 2012 году, но и двигаться дальше, расширять двусторонние торговые обмены», — отметил он.

Росту взаимной торговли, по его мнению будет способствовать реализация новых проектов в сфере инфраструктуры, горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга, в свою очередь, считает, что открытие российского торгового представительства в Монголии должно ещё больше активизировать экономические отношения. Он также анонсировал открытие в недалёком будущем открытие торгпредства Монголии по Владивостоке.

«Мы заинтересованы в дальнейшем осуществлять крупные проекты. В связи с этим предлагаю создать совместную рабочую группу высокого уровня и проводить широкомасштабные исследования торгово-экономического порядка», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам двусторонних переговоров были подписаны рад документов, в том числе соглашение о дружбе и всеобъемлющем партнёрстве. По мнению монгольских властей, эти договорённости поднимают отношения России и Монголии на качественно новый уровень.

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