Москва, , 07:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Форум пройдет 4−6 сентября во Владивостоке, сообщается на сайте Кремля.

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Путин проведёт заседание президиума Государственного совета РФ «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

Также на полях ВЭФ-2019 состоятся переговоры главы Российского государства с премьер-министром Индии, президентом Монголии, премьер-министром Малайзии и премьер-министром Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ ведутся финальные подготовительные работы к встрече гостей и участников юбилейного Восточного экономического форума.

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