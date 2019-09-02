Владивосток, , 02:47 — REGNUM Картина «Мадонна делла Лоджиа» из собрания Галерей Уффици 31 августа прибыла во Владивосток. Доступной для просмотра всех желающих, картина станет с 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Творчество выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения первыми оценят уже 4 сентября участники Восточного экономического форума. По окончании форума, картина до 6 ноября будет находиться в Приморской картинной галерее.

Напомним, «Мадонна делла Лоджиа» — одна из ранних работ Сандро Боттичелли. Картина написана на дереве — традиционном материале для мастеров того времени, который наиболее подвержен внешним влияниям. Поэтому картина будет выставляться в специальном климатическом боксе.

Картины Боттичелли никогда раньше не представляли в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках культурной программы ВЭФ-2019 участникам форума покажут картину «Опять двойка».