Владивосток, , 02:46 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ ведутся финальные подготовительные работы к встрече гостей и участников юбилейного Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подготовка к V ВЭФ в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Подготовка к V ВЭФ в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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V ВЭФ откроется во Владивостоке 4 сентября. Помимо насыщенной деловой программы для участников и гостей предусмотрена разнообразная культурная и спортивная программа форума.

Подготовка к V ВЭФ в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Главной выставкой ВЭФ традиционно становится «Улица Дальнего Востока», где в эти дни кипела работа, велись работы по возведению павильонов. На этой выставке каждый из 11 регионов Дальнего Востока старается максимально широко представить свои традиции, уникальность, инвестиционную привлекательность и достижения. Власти территорий на объекты «Улицы Дальнего Востока» тратят десятки миллионов рублей.

Подготовка к V ВЭФ в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Подготовка к V ВЭФ в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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При подготовке к юбилейному ВЭФ планы организаторов слегка подпортили сильные ливни во Владивостоке. Сроки подготовки к главной выставке форума немного сдвинулись.

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Подготовка к V ВЭФ в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В четверг, 5 сентября состоится пленарное заседание саммита, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин и лидеры других государств-участников ВЭФ.