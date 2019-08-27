Жуковский, Московская область, , 14:51 — REGNUM

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посмотрели лётную программу на 14-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, передаёт 27 августа корреспондент ИА REGNUM.

В президентскую программу авиасалона вошли среднемагистральный самолёт МС-21−300, вертолёт Ми-38, «Ансат», истребители Су-57, МиГ-35 и другие новинки.

Ранее главы государств приняли участие в торжественной церемонии открытия МАКС-2019 и осмотрели истребитель Су-57.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерам двух стран 27 августа также предстоят переговоры, где они обсудят международную повестку дня.

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