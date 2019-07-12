Улан-Удэ, , 10:33 — REGNUM

Администрация Улан-Удэ потонула в шквале жалоб на работу мусорного оператора. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе городских властей, жители жалуются на несвоевременный вывоз отходов.

В ходе рейда с участием исполняющего обязанности главы города Игоря Шутенкова выяснилось, что на многих площадках коммунальные отходы копятся по несколько дней и более.

«Это безобразие! Почему отходы своевременно не убираются? Даю вам два дня — вычищайте город во всех районах Улан-Удэ. Люди устали жить в грязи», — обратился он к руководителю компании «ЭкоАльянс» Игорю Алексееву.

По словам начальника Единой дежурно-диспетчерской службы по Улан-Удэ Александра Кушнарева, на рассмотрении сейчас находится 27 сообщений от граждан. А всего за прошлую неделю с 1 по 7 июля поступило более 90 жалоб. Он отметил, что такого шквала звонков с жалобами давно не было.

Начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Владимир Соснин пояснил, что согласно нормам СанПина, в летнее время мусорные баки должны очищаться ежедневно, а за нарушение сроков вывоза отходов предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на несвоевременный вывоз мусора из детского лагеря, в результате чего сотрудники чуть не устроили пожар, сообщил глава Торгово-промышленной палаты республики Пётр Ертанов. По его словам, из-за того, что баки оказались переполнены, работники лагеря начали его сжигать, хотя совсем рядом расположены деревянные хозяйственные постройки, сухая трава, сухие деревья и деревянные корпуса для сотен отдыхающих детей.

Добавим, что мусорная реформа в Бурятии стартовала с опозданием. Если большая часть российских регионов перешла к централизованному сбору мусора с 1 января 2019 года, в республике региональный оператор приступил к работе с 1 апреля. Заминка была связана с неготовностью тарифов — вся территория республики поделена на три тарифные зоны, в которых цены за вывоз мусора варьируются от 68 рублей до 64,2 рубля на одного человека в месяц.

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