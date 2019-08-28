Жуковский, Московская область, , 20:38 — REGNUM

Порядка трёх десятков государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока ведут переговоры о покупке у России истребителей МиГ, заявил 28 августа журналистам гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Об этом он сообщил на площадке международного авиасалона МАКС-2019.

По словам Ильи Тарасенко, приоритетом для корпорации сейчас является Индия, уже закупившая несколько десятков истребителей МиГ-29, однако переговоры о поставках и техобслуживании российских боевых самолётов ведутся с тремя десятками стран, включая государства Латинской Америки.

«Для нас приоритетом является Индия, где эксплуатируется огромное количество МиГ-29, соответственно, это регион Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, и мы планируем выходить в Латинскую Америку. Всего переговоры ведутся с 30 странами», — сказал Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Россия и Индия подписали меморандум о техническом обслуживании и модернизации российских истребителей МиГ, имеющихся на вооружении индийских ВВС.

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