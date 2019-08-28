Москва, , 07:51 — REGNUM

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в первый день работы (27 августа) посетили 40 тыс. 870 человек, это более чем в два раза превышает посещаемость на МАКС-2017, сообщается на сайте авиасалона.

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Состоялось торжественное открытие МАКС-2019. Авиасалон открыл президент РФ Владимир Путин. Затем он провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В этот же день была представлена получасовая демонстрационная программа, были представлены новинки отечественного авиастроения. Более масштабная программа полётов запланирована с 30 августа по 1 сентября.

За мероприятиями на территории авиасалона в социальных сетях следили около 124 тыс. подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рособоронэкспорт пригласил на XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 120 делегаций из 65 стран мира.

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