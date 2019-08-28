Жуковский, Московская область, , 18:10 — REGNUM

В ходе авиасалона МАКС-2019 были представлены новые управляемые авиационные бомбы. Разработчиком их является «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Речь идет о К08БЭ калибра 500 килограмм и К029БЭ (УПАБ-1500Б-Э) калибра 1500 килограмм. Об этом пишут «Известия».

В данных боеприпасах используется комбинированная инерционно-спутниковая система наведения. Это даёт возможность применять их по целям, которые обнаружил самолёт-носитель, а также по заранее выявленным целям без использования носителем активных датчиков.

Бомба имеет важное преимущество перед ракетой: она может нести гораздо большую по массе боевую часть. Кроме того, управляемые бомбы имеют развитую аэродинамическую поверхность. Это позволяет обеспечить их планирование на дальность, сопоставимую с дальностью некоторых управляемых ракет при значительной высоте и скорости их сбрасывания.

Бомбы К08БЭ и К029БЭ могут спланировать на дальность до 40−50 километров. К08БЭ имеет фугасную часть массой 390 килограмм. Масса фугасной части бетонобойной бомбы К029БЭ составляет 1010 килограмм, что позволяет поражать хорошо защищённые цели с высокой точностью.

«Корпорация тактическое ракетное вооружение» получила в 2018 году более одного миллиарда выручки по поставкам продукции военного назначения иностранным заказчикам. В настоящее время КТРВ располагает портфелем заказов более трех миллиардов долларов.