Москва, , 10:27 — REGNUM

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 представлена новейшая воздушная мишень-имитатор вертолетного типа, сообщается на сайте госкорпорации Ростех.

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Вертолетный беспилотник массой в 315 кг может находиться в воздухе не менее одного часа, достигает максимальной высоты 2,5 км, дальность полета беспилотника — более 100 км.

В ближайшее время Ростех совместно с Минобороны РФ начнет совместные испытания нового беспилотника в составе мишенного комплекса.

Мишенный комплекс, в состав которого входят: беспилотник, наземный пункт управления средства обеспечения и целевое оборудование, может применяться и для гражданских целей (мониторинга лесных пожаров, транспортировки нефтепродуктов и др.).

Как сообщало ИА REGNUM, МАКС-2019 в первый день работы (27 августа) посетили 40 тыс. 870 человек, это более чем в два раза превышает посещаемость на МАКС-2017.

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