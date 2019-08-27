Москва, , 10:39 — REGNUM

Сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщается на сайте Кремля.

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«Новинки, представленные на МАКС-2019 неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и смело внедряет современные технологии», — говорится в приветственной телеграмме.

По его мнению, МАКС — это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации и настоящий, незабываемый праздник.

«Авиасалон МАКС-2019 пройдёт с успехом, будет содействовать наращиванию кооперации с зарубежными партнёрами и претворению в жизнь перспективных, амбициозных проектов», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетят XIV Международный авиакосмический салон МАКС-2019, который открывается 27 августа в подмосковном городе Жуковский.

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