Москва, , 10:06 — REGNUM

Аэрокосмическая промышленность России является одной из ключевых в экономике страны, об этом говорится в приветствии участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, направленном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам премьер-министра, продукция отечественных аэрокосмических предприятий пользуется высоким спросом за границей благодаря своему качеству и надежности. Важно, что достижения отрасли по традиции демонстрируются на авиасалоне, отметил Медведев.

«Новейшие образцы техники и систем вооружений привлекают потенциальных покупателей», — говорится в приветственной телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября на территории аэродрома «Раменское» в Московской области. В этом году в салоне примут участие более 350 российских и зарубежных компаний. На МАКС представят авиационную технику, стоящую на вооружении Вооруженных сил России.

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