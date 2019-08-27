Москва, 27 августа 2019, 07:23 — REGNUM
Сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер посетит Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.
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Главы двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных сферах.
Планируется, что Путин и Эрдоган посетят XIV Международный авиакосмический салон МАКС-2019, который сегодня открывается в подмосковном городе Жуковский.
Как сообщало ИА REGNUM, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) представят авиационную технику, стоящую на вооружении Вооруженных сил России.
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