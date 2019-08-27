История вопроса

Подписанный в 1992 году Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики стал базовым документом для современных российско-турецких отношений.

Отношения стали активно развиваться после того, как президентом Турции в 2003 году стал Реджеп Эрдоган. Во время официального визита в Турцию президента России Владимира Путина в 2004 году была подписана Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между двумя странами.

Турция является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров России. Это второй после Германии покупатель российского газа и одно из главных направлений российского выездного туризма. Турция поставляет в Россию ширпотреб, продукцию сельского хозяйства и автомобильные компоненты. Очень значительно присутствие турецким компаний на строительном рынке России. В российском экспорте преобладает энергетика. В настоящее время строится газопровод по дну Чёрного моря и атомная электростанция «Аккую».

Некоторое охлаждение в отношениях двух стран произошло в 2015 году, когда турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик, наносивший удары по террористам на севере Сирии. Были введены санкции против некоторых категорий турецкого экспорта в Россию, приостановлен безвизовый режим. Но уже менее чем через год негативные последствия инцидента удалось преодолеть.

Достаточно регулярно происходят встречи лидеров двух стран, сотрудничество ведётся на разных уровнях, в том числе и на уровне регионов. Россия и Турция активно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в Сирии.

