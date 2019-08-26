Москва, , 14:11 — REGNUM

Темпы роста экономики, безусловно, положительные однако динамика в целом удовлетворить не может. Об этом сегодня, 26 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.

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По словам президента, необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Здесь нужны дополнительные решения.

«В качестве положительного фактора можно отметить инфляцию, которая постепенно приближается к целевому ориентиру. Сейчас инфляция в РФ составляет примерно 4,5% в годовом выражении», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в I квартале 2020 года может замедлиться до 3% в годовом выражении. Такой прогноз дал министр экономического развития Максим Орешкин.

Подробности: Минэкономразвития: Инфляция в России в начале 2020 года приблизится к 3%